Месси не нравится шум, который «ПСЖ» создает вокруг его трансфера. «Сити» решил действовать тихо

«ПСЖ» и хотят подписать контракт с нападающим «Барселоны» .

По данным ESPN, «Сити» внимательно следит за развитием ситуации, избрав тактику, противоположную той, что использует в сложившихся обстоятельствах . Несколько игроков команды, а также главный тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо неоднократно выступали с заявлениями, в которых открыто говорили о желании клуба подписать Месси.

Источник в «Барселоне» утверждает, что подход «ПСЖ» к аргентинцу ошибочен: «Они делают ошибку, используя эту стратегию. Лео не любит весь этот шум в медиа, еще меньше ему нравятся все эти комментарии».

Сообщалось, что «горожане» планируют начать активную работу над переходом Месси в клуб в марте или апреле.

Со статистикой 33-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь.