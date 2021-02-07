Евгения Медведева: «Как только мы с Загитовой открываем аккаунты – плюс 12 тысяч подписчиков у каждой. Тут и друг на друга не подумаешь»

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира рассказали об отношении к социальным сетям.

– Насколько вам важно быть в лидерах по числу подписчиков в инстаграме. И как вы следите друг за другом, если на друг друга не подписаны?

Медведева: Видимо, количество наших подписчиков важно для кого-то стороннего. Как только мы открываем свои аккаунты – плюс 12 тысяч подписчиков у каждого. Тут и друг на друга не подумаешь – интересно, для кого это важно.

Загитова: Мне не важен статус... сколько у меня там подписчиков. Главное, чтобы они были живые, чтобы им была интересна моя личность. Чтобы было как можно больше позитивных людей.

Медведева: Знаете, я дружу со многими блогерами, у которых многомиллионная аудитория. У каждого селебрити есть соцсети, с помощью которых можно зарабатывать и т. д., и т. п. И рекламодатель смотрит не на количество подписчиков, а на активность – сколько людей заходит, комментирует, ставит лайки.

И когда я захожу на свою страницу и вижу там плюс 10 тысяч подписчиков. Не понимаю намерения людей, которые это делают. Если живые люди не заходят, не ставят лайки и не комментируют, это бесполезно. Для меня важно не количество подписчиков, а их активность.

– Может, хотя бы отшутитесь, почему вы на друг друга не подписаны?

Медведева: А вы на меня подписаны?

– Да.

Медведева: Ой, а я на вас – нет.

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