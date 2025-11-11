Дом Стерлинга пытались ограбить в субботу, Рахим с семьей находились дома. Хавбека «Челси» уже грабили в 2022-м

Дом Рахима Стерлинга вновь попытались ограбить.

Дом Рахима Стерлинга пытались ограбить на прошлой неделе.

По информации Telegraph Sport, в минувшую субботу в дом полузащитника «Челси » в Беркшире попытались проникнуть люди в масках, футболист с семьей в этот момент находились дома. В настоящее время полиция ведет расследование.

Отметим, что Стерлинг стал жертвой ограбления в декабре 2022 года – тогда ему пришлось покинуть расположение сборной Англии во время чемпионата мира в Катаре.