Дом Стерлинга пытались ограбить в субботу, Рахим с семьей находились дома. Хавбека «Челси» уже грабили в 2022-м
Дом Рахима Стерлинга вновь попытались ограбить.
Дом Рахима Стерлинга пытались ограбить на прошлой неделе.
По информации Telegraph Sport, в минувшую субботу в дом полузащитника «Челси» в Беркшире попытались проникнуть люди в масках, футболист с семьей в этот момент находились дома. В настоящее время полиция ведет расследование.
Отметим, что Стерлинг стал жертвой ограбления в декабре 2022 года – тогда ему пришлось покинуть расположение сборной Англии во время чемпионата мира в Катаре.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
