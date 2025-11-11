Карпин о «Динамо»: «Чувствую давление от результата, от совета директоров – нет. Задачу – выиграть трофей – в чемпионате решить будет непросто, мягко говоря»
Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин признал, что ощущает давление из-за результатов бело-голубых в этом сезоне.
– Чувствуете давление от результата «Динамо» в РПЛ, учитывая и то, что на неделе ожидается совет директоров «Динамо»?
– Не знаю, будет ли совет директоров на неделе. Давление от совета директоров не чувствую. От результата – да.
– Поменяют ли задачу?
– Это вопрос к совету директоров. Задача, о которой говорили – трофей – понятно, что в чемпионате ее решить будет непросто. Мягко говоря, непросто, – сказал Карпин.
Московский клуб по итогам первого круга Мир РПЛ занимает десятое место в таблице, отставание от лидирующего «Краснодара» – 16 очков.
В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» в гостях победило «Зенит» (3:1). Ответная игра – 27 ноября.