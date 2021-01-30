Майк Джеймс не поможет ЦСКА в ближайших матчах. Он отправился в США по личным причинам

Защитник ЦСКА Майк Джеймс покинул расположение команды и отправился в США по личным причинам.

«В семье баскетболиста случилось еще одно несчастье, которое потребовало его присутствия. Выражаем Майку наши глубокие соболезнования», – говорится на сайте красно-синих.

8 января Джеймс потерял деда, который вырастил его. После матча Евролиги с «Фенербахче» в раздевалке ЦСКА состоялась конфликтная ситуация с участием американца. Как сообщали СМИ, московский клуб рассматривал вариант с расставанием, но в итоге все же сохранил самого результативного игрока в составе.

ЦСКА на данный момент имеет серию из четырех поражений в и Лиге ВТБ. Из-за травм команда выступает без Николы Милутинова, Уилла Клайберна и Торнике Шенгелии.

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