Александр Дюков: «Сокращение РПЛ до 12 команд – неправильный шаг. Это демотивирует регионы»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном изменении числа участников РПЛ.

– Какая сейчас ситуация с возможными реформами в РПЛ? Очень много разговоров о сокращении лиги или наоборот ее расширении.

– Правильнее задать этот вопрос российской Премьер-лиге. Что касается РФС, мы никогда не инициировали и не являемся авторами идеи как сокращения, так и увеличения числа клубов Премьер-лиги.

Что касается сокращения числа клубов до 12, по-моему, один из форматов, который обсуждается. Это тот формат, который, мне кажется, демотивирует большое количество регионов, которые все-таки стараются развивать футбол. Это будет неправильный шаг.

С другой стороны, увеличение клубов до 18 через какое-то время – да. Но пока я, честно говоря, не вижу эти 18 клубов, которые инфраструктурно, финансово и, что очень важно, с точки зрения спортивной составляющей что-то внесли дополнительно и сделали нашу Премьер-лигу более коммерчески успешной, – сказал Дюков.

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