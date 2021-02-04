НБА. «Денвер» – «Милуоки», «Лейкерс» встретятся в «Оклахомой» и другие матчи

В понедельник, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Николы Йокича примет Янниса Адетокумбо. Действующие чемпионы встретятся с «Оклахомой».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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