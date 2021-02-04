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    НБА. «Денвер» – «Милуоки», «Лейкерс» встретятся в «Оклахомой» и другие матчи

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    В понедельник, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    «Денвер» Николы Йокича примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Хьюстон
    Дата проведения
    9 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Торонто
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Чикаго – Вашингтон
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Голден Стэйт
    Дата проведения
    9 февраля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Миннесота
    Дата проведения
    9 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Кливленд
    Дата проведения
    9 февраля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Милуоки
    Дата проведения
    9 февраля, 05.30, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    9 февраля, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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