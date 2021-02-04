НБА. «Денвер» – «Милуоки», «Лейкерс» встретятся в «Оклахомой» и другие матчи

В понедельник, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Денвер» Николы Йокича примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 9 февраля, 05.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 9 февраля, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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