Широкову снизили зарплату до 30 тысяч рублей в юрфирме. Компенсацию избитому судье он выплатит за два года

Теги Спартак ЦСКА Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Sports.ru деньги Никита Данченков Футбол

Бывшему капитану сборной России Роману Широкову, работающему в юридической фирме «ЮК Логос», снизили заплату, сообщает телеграм-канал Mash.

В этой компании у экс-игрока «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» единственный официальный доход.

В суде по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова во время любительского матча Широков сказал, что зарабатывает мало и не способен выплачивать огромные штрафы.

После этого начальство фирмы сократило Роману зарплату с 50 до 30 тысяч рублей.

С учетом того, что у Широкова двое детей, компенсацию арбитру – 100 тысяч – он будет оплачивать частями. Примерно по 5 тысяч рублей в месяц. Таким образом, всю сумму он выплатит примерно в течение двух лет.

Напомним, Широкова также приговорили к 100 часам обязательных работ.

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Фото: телеграм-канал Mash

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