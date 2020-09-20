Хавбек «Рубина» Макаров о вакцинировании: «Я откажусь. Из нас и так делают роботов. Не верю во все это»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров высказался о мерах борьбы с коронавирусом.
– Какие у тебя ожидания от 2021 года?
– У меня есть шанс попасть на молодежный Евро. Поставил задачу проявить себя там. В марте уже начнется групповой этап турнира.
Конкуренция в сборной очень высокая. У меня есть три стартовые игры в весенней части РПЛ, чтобы проявить себя.
Хочу, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы наконец-то закончилась пандемия.
– Как тебя коснулся COVID?
– Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно.
В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки – это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится.
– Как относишься к вакцинированию?
– Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать.
Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это, – сказал Макаров.
Важное о вакцине в футболе: есть ли смысл, точно ли она безопасна, что о ней думают в РПЛ?