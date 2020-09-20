Хавбек «Рубина» Макаров о вакцинировании: «Я откажусь. Из нас и так делают роботов. Не верю во все это»

Полузащитник высказался о мерах борьбы с коронавирусом.

– Какие у тебя ожидания от 2021 года?

– У меня есть шанс попасть на молодежный Евро. Поставил задачу проявить себя там. В марте уже начнется групповой этап турнира.

Конкуренция в сборной очень высокая. У меня есть три стартовые игры в весенней части , чтобы проявить себя.

Хочу, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы наконец-то закончилась пандемия.

– Как тебя коснулся ?

– Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно.

В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки – это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится.

– Как относишься к вакцинированию?

– Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать.

Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это, – сказал Макаров.

Важное о вакцине в футболе: есть ли смысл, точно ли она безопасна, что о ней думают в РПЛ?