«В погоне за дешевой популярностью вы не гнушаетесь никакими средствами». Тихонов, Привалов и другие подписали открытое письмо в адрес Губерниева

На сайте четырехкратного олимпийского чемпиона было опубликовано открытое письмо в адрес комментатора .

Письмо подписали сам Тихонов, олимпийские чемпионы Владимир Аликин и Александр Алябьев, заслуженный тренер СССР Александр Привалов, чемпионы мира Геннадий Ковалев и Юрий Колмаков, заслуженный тренер России Анатолий Хованцев.

«Мы искренне признательны вам за вашу работу и много лет уважали ваш талант журналиста и артиста. Однако в последние годы вы начали любить себя в спорте, больше чем в спорт в себе, что отражается на качестве ваших репортажей.

Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта.

В числе прославленных спортсменов и тренеров, пострадавших от ваших оскорблений, оказались лучший биатлонист ХХ века, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, лучшая лыжница ХХ века, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова, олимпийский чемпион Владимир Аликин, многократный чемпион мира , призер олимпийских Игр Евгений Гараничев, чемпион мира и многие другие.



Подобные заявления никак не способствуют пропаганде патриотизма и любви к спорту и здоровому образу жизни у подрастающего поколения, целям, которые при открытии декларировал государственный канал «Матч ТВ». Уничижительные высказывания о ветеранах и действующих спортсменах вызывают крайне негативную реакцию не только у нас, представителей биатлонной семьи, но и у сотен тысяч простых любителей спорта и действующих спортсменов со всех городов России и ближнего зарубежья.

90 процентов всех комментариев болельщиков в ваш адрес крайне негативные и изобилуют нецензурной лексикой. Более того, мы получили поддержку от многих представителей спорта, которые не имели возможность поставить свои подписи под этим письмом по личным обстоятельствам.



Мы отдаем себе отчет в том, что комментатор, как и любой спортивный журналист, имеет право на свою точку зрения и на донесение ее до зрителей. Но при этом он не должен манипулировать общественным сознанием, опускаться до уровня площадной брани и прямых оскорблений в адрес заслуженных людей, не соблюдения базовых принципов журналистской этики и общественной морали.

Ваши эмоциональные и необдуманные высказывания создают негативный имидж российскому телевидению и спортивной журналистике не только в нашей стране, но и за рубежом. Всем памятен случай на ЧМ 2017 года, когда после прямого оскорбления в адрес французского биатлониста Мартена Фуркада, вы были вынуждены извиняться перед представителями Международного союза биатлонистов, чтобы избежать международного скандала.



К сожалению, все попытки решить эту проблему путем спокойного диалога и призывам к вашей совести до сих пор не возымели никакого действия. Более того, имея поддержку со стороны руководства канала в лице генерального продюсера Тины Канделаки и получив орден Александра Невского, вы почувствовали полную безнаказанность в своих действиях и продолжаете грубо оскорблять и сводить счеты со всеми, кто когда-либо посмел критиковать ваши высказывания и репортажи.

В погоне за дешевой популярностью и известностью вы не гнушаетесь никакими средствами, порой откровенно грязными и аморальными», – говорится в письме.