Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» до 600 млн рублей. Почти в два раза

Бюджет был сокращен почти в два раза.

По информации «РБ Спорт», Самарская область в 2021 году выделит «Крыльям Советов» 600 млн рублей, вместо 1,1 млрд, как было в прошлом году.

В прошлом году общий бюджет клуба составлял 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд составляли вложения от региона, еще около 700 млн – внебюджетные средства.

Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий рассказал о финансовой ситуации клуба.

– Мы действуем по всем направлениям. Сейчас непростая общая ситуация. Нам уменьшают бюджет, но это не значит, что надо бежать и кричать «караул».

Мы подстраиваемся под новые реалии с точки зрения цифр. Понимаем, что ситуация меняется, пытаемся ужиматься и оптимизировать свою деятельность по новым игрокам и зарплатной ведомости. Не скрою: непросто, но слово «проблема» относительно этого точно говорить не надо.

Одна сложность только в том, что бюджет выделяют на календарный год, а клубам, которые ходят между лигами, всегда трудно. Бизнес-процессы зачастую сложно загадывать, а футбол…

У нас есть свои цели, мы к ним идем. Но все равно закладываем риски, рассматриваем разные сценарии. Проблем не будет, все решим. Плюс есть задача увеличивать долю внебюджетного финансирования.

– Каков бюджет клуба на этот год, который, возможно, будет переходным?

– В прошлом году у нас по всем источникам заработано 30-40 процентов внебюджетных средств. В этом году сложно сказать.

Возможности Премьер-лиги гораздо выше, поэтому для нас это важно с точек зрения спортивной, коммерческой, маркетинга и для болельщиков. Задачи многоуровневые, их надо выполнять комплексно.

Часть внебюджетки будет существенна. Мы занимаемся этим. Условия такие, что сложно привлекать каких-то спонсоров, но мы встаем на эти рельсы. Понимаем, что это будущее, возможность для динамичного и позитивного развития.

При этом без бюджетных средств не только мы, но и 99 процентов других клубов просто не выживут.

– Сумму бюджетных средств пока назвать не готовы?

– Она еще не утверждена. То, что где-то витает, близко к правде. Мы точно не самые бедные, но и далеко не самые богатые, – сказал Калакуцкий.

«Крылья» на 3 очка отстают от лидирующего в «Нижнего Новгорода» после 26 туров.