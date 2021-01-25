«Спартак» – круто, но это местный уровень. Клуб мечты – «Реал». Хабиб о желании играть в футбол

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своем желании сыграть в футбол на профессиональном уровне.

«Есть такое желание, это мечта детства. Футбол — королева спорта.

С кем только не общался — с президентом УЕФА Чеферином, владельцем «ПСЖ». Много с кем общался, и с Криштиану обсуждали.

«Спартак» — это круто, но это местный уровень. Клуб мечты — это «Реал».

Первым моим осознанным просмотром футбола в течение 90 минут был финал Лиги чемпионов 1998 года «Реал» — «Ювентус». Когда Миятович с офсайда забил. Но мы, реаловцы, это не принимаем», – сказал Хабиб.

Хабиб: «Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент»