Евгения Медведева: «Мне нравится слепая жеребьевка. О драфте на командном турнире нужно было предупреждать заранее»

Двукратная чемпионка мира считает, что на командном турнире нужно было проводить слепую жеребьевку фигуристов, а не драфт.

«Свое мнение по поводу жеребьевки я сказала вчера, и это единственный фактор, который я поменяла бы.

Наверное, я не сторонник новшеств, мне нравится слепая жеребьевка. О нынешнем формате нужно было предупреждать все-таки заранее, чтобы можно было просчитать тактику набора в команду.

Командный спорт включает в себя стратегию, которая ведет к победе, и для меня как капитана команды было очень важно узнать об этом чуть заранее, чтобы иметь возможность подумать», – сказала Медведева.

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