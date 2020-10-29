Норвежский журналист Эстен Сэтер: «Когда доходит до защиты интересов России в разговоре о допинге, Губерниев выглядит неотесанным и глупым»

Колумнист норвежского Dagbladet Эстен Сэтер ответил на реплику российского комментатора об извинениях за допинг спортсменов.

В ноябре прошлого года олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бо заявил, что Россия должна извиниться за допинговые нарушения: «Извинения – путь, чтобы вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии всего спортивного мира».

На что Губерниев ответил: «Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Производителям лекарств от астмы? Продавцам губной помады? Братишка, ты скажи конкретно...».

Сэтер привел эту цитату Губерниева и продолжил:

«Другими словами: вы, норвежцы, такие же плохие, как и мы.

Но дело не в Норвегии и не в большинстве других стран, соревнующихся в биатлоне. Большая часть российской аудитории не осознают масштабы допинговых проблем в стране. Хороший пример тому – телезвезда Дмитрий Губерниев.

Когда доходит до защиты интересов России, эта двухметровая телезвезда не особо элегантна. Скорее выглядит неотесанным и глупым», – написал Сэтер.

Норвежец вспомнил допинговые случаи , , а также снятия российских юниоров на .

«Губерниева не интересовал вопрос различия личной и государственной ответственности (в деле Вилухиной, Романовой и Зайцевой). Вместо этого он увидел возможность связать приговор Зайцевой с соперниками. Он посчитал, что решение по Зайцевой делает допинговым тренером Пихлера. По высочайшей логике телезвезды все критиковавшие Россию шведы тут же оказались под подозрением.

Вся эта ложь затрагивает самих русских. Всего через несколько недель после вердикта Зайцевой, ее товарища по команде Евгения Устюгова дисквалифицировали с в . При этом русские потеряли золото в эстафете.

Это поражение привело к тому, что Россия проиграла общий медальный матч. Вместо нее Норвегия займет место лучшей команды Игр-2014, и этой новости радовались за рубежом.

Так и должно быть. И это остается большой проблемой для самих русских

Она не исчезает от высмеивания , – отметил журналист.