НБА. «Юта» против «Индианы», «Бостон» встретится с «Финиксом» и другие матчи

В воскресенье, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

Встречи будут сыграны раньше привычного времени в связи с Супербоулом, который состоится этой ночью в Тампа-Бэй.

В 21:00 по московскому времени «Индиана» примет «Юту», встретится с , «Шарлотт» – с «Вашингтоном».

Чуть позже Тейтума и Брауна сразится в гостях с Пола и Букера, «Сакраменто» сыграет в Лос-Анджелесе с Джорджа и Ленарда.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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