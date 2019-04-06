НБА. «Юта» против «Индианы», «Бостон» встретится с «Финиксом» и другие матчи

В воскресенье, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.
Встречи будут сыграны раньше привычного времени в связи с Супербоулом, который состоится этой ночью в Тампа-Бэй.
В 21:00 по московскому времени «Индиана» примет «Юту», «Нью-Йорк» встретится с «Майами», «Шарлотт» – с «Вашингтоном».
Чуть позже «Бостон» Тейтума и Брауна сразится в гостях с «Финиксом» Пола и Букера, «Сакраменто» сыграет в Лос-Анджелесе с «Клипперс» Джорджа и Ленарда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 февраля, 21.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 7 февраля, 21.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 7 февраля, 21.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 7 февраля, 23.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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