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Sports.ru NBA

    НБА. «Юта» против «Индианы», «Бостон» встретится с «Финиксом» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Индиана Клипперс Майами Нью-Йорк Финикс Сакраменто НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    В воскресенье, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

    Встречи будут сыграны раньше привычного времени в связи с Супербоулом, который состоится этой ночью в Тампа-Бэй.

    В 21:00 по московскому времени «Индиана» примет «Юту», «Нью-Йорк» встретится с «Майами», «Шарлотт» – с «Вашингтоном».

    Чуть позже «Бостон» Тейтума и Брауна сразится в гостях с «Финиксом» Пола и Букера, «Сакраменто» сыграет в Лос-Анджелесе с «Клипперс» Джорджа и Ленарда.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Юта
    Дата проведения
    7 февраля, 21.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Майами
    Дата проведения
    7 февраля, 21.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Вашингтон
    Дата проведения
    7 февраля, 21.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Бостон
    Дата проведения
    7 февраля, 22.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Сакраменто
    Дата проведения
    7 февраля, 23.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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