Хадсон-Одои о соцсетях: «Почему вы отправляете эмодзи с обезьяной? Как игрок может быть ею? Расизм не остановить»

Полузащитник высказался об оскорблениях, которые многие футболисты получают в соцсетях.

«Какой в этом смысл? Если кто-то отправляет игроку, например, эмодзи с обезьяной – почему так? Как игрок может быть обезьяной? Что это значит для футболиста?

Когда мы видим такие вещи, то злимся. Вы говорите это из-за нашего цвета кожи? Из-за нашего цвета? Или вы просто пишете это, потому что считаете себя смешными или хотите посмеяться над другим человеком?

Никто не смеется над такими вещами. Все мы принимаем это близко к сердцу. И команда, и игроки. С этим нужно что-то делать. Потому что, как я уже говорил, расизм не остановить. Это очевидно», – сказал Хадсон-Одои в интервью beIN Sports.

Игроки АПЛ жалуются на волну расистских угроз (даже от 12-летних). Возможно, соцсети будут жестко штрафовать за игнорирование оскорблений