Головин – первый за 9 лет россиянин, оформивший хет-трик в матче топ-5 лиг Европы

Полузащитник «Монако» забил три гола (4:3) в матче Лиги 1.

Это первый хет-трик для российских футболистов в матче топ-5 лиг Европы почти за 9 лет. Последним из россиян, кому удалось подобное, был , который 4 марта 2012 года оформил хет-трик в матче с «Вулверхэмптоном» (5:0) в АПЛ, выступая за «Фулхэм».

Кроме того, Головин стал первым игроком , сделавшим хет-трик в Лиге 1, с 2017 года – тогда три гола забил форвард .

Ого, у Головина хет-трик – первый за карьеру! Положил две красоты уже к 12-й минуте, добавил прямым со штрафного и добил победным ассистом