Головин – первый за 9 лет россиянин, оформивший хет-трик в матче топ-5 лиг Европы

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил три гола «Ниму» (4:3) в матче Лиги 1.
Это первый хет-трик для российских футболистов в матче топ-5 лиг Европы почти за 9 лет. Последним из россиян, кому удалось подобное, был Павел Погребняк, который 4 марта 2012 года оформил хет-трик в матче с «Вулверхэмптоном» (5:0) в АПЛ, выступая за «Фулхэм».
Кроме того, Головин стал первым игроком «Монако», сделавшим хет-трик в Лиге 1, с 2017 года – тогда три гола забил форвард Радамель Фалькао.
Ого, у Головина хет-трик – первый за карьеру! Положил две красоты уже к 12-й минуте, добавил прямым со штрафного и добил победным ассистом