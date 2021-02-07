Загитова на то, что Медведева не признает поражение в командном турнире: «Сегодня, безусловно, есть победитель, и это моя команда»

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что не признает поражение своей команды на турнире Кубок Первого канала.
Команда двукратной чемпионки мира «Время первых» уступила команде олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» со счетом 2606,21:2634,95.
«Я как капитан скажу, что мы поражения сегодня не признаем и мы гордимся, что получили приз зрительских симпатий», – сказала Медведева.
«Сегодня, безусловно, есть победитель, и это «Красная машина».
Спасибо большое за борьбу команде Жени, потому что действительно она показала достойную борьбу. К сожалению, проиграла. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Хочу еще раз сказать спасибо нашей команде», – отметила Загитова.
Последняя боевая встреча Загитовой и Медведевой: Алина чуть не снялась с ЧМ (боялась позора), Женя попала туда через странный отбор