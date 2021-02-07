Овечкин сделал 2+2 впервые с 2019 года – против «Филадельфии». «Вашингтон» проиграл 4:7

В чемпионате НХЛ уступил «Филадельфии» (4:7).

Форвард столичного клуба Александр Овечкин дважды забил и отдал два результативных паса.

Ему удалось набрать 4 очка в одном матче НХЛ впервые с 1 декабря 2019 года – тогда он сделал 3+1 против «Детройта» (5:2).

«Вашингтон» проиграл третий раз подряд. В следующем матче он снова встретится с «Филадельфией» – 10 февраля.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ