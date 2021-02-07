Овечкин сделал 2+2 впервые с 2019 года – против «Филадельфии». «Вашингтон» проиграл 4:7

В чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Филадельфии» (4:7).
Форвард столичного клуба Александр Овечкин дважды забил и отдал два результативных паса.
Ему удалось набрать 4 очка в одном матче НХЛ впервые с 1 декабря 2019 года – тогда он сделал 3+1 против «Детройта» (5:2).
«Вашингтон» проиграл третий раз подряд. В следующем матче он снова встретится с «Филадельфией» – 10 февраля.
- Дата проведения
- 7 февраля, 20.00, «Capital One Arena»
- 1:0 – 11 Овечкин (Эллер, Уилсон)
- 2:0 – 16 Уилсон (Овечкин, Бэкстрем)
- 2:1 – 18 Лоутон (Фараби, Густафссон)
- 2:2 – 22 Лоутон (ван Римсдайк, Фараби)
- 3:2 – 24 Овечкин (Уилсон, Бэкстрем)
- 3:3 – 27 Хегг (Кутюрье, Обе-Кубел)
- 3:4 – 36 ван Римсдайк ()
- 4:4 – 39 Бэкстрем (Уилсон, Овечкин)
- 4:5 – 40 Кутюрье (Браун, Раффль)
- 4:6 – 57 Лоутон (Раффль, Фараби)
- 4:7 – 58 Кутюрье (Браун, Проворов)