«Ман Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» (4:1) и одержал 14-ю победу подряд

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома крупно уступил «Манчестер Сити» (1:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Пепа Гвардиолы одержала 14-ю победу подряд во всех турнирах.

Два гола «горожане» забили после ошибок вратаря «Ливерпуля» Алиссона.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирной таблицу АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Юнайтед» и имея при этом игру в запасе.

Ливерпуль – Манчестер Сити 1:4 (0:0, 1:4)
Дата проведения
7 февраля, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 49 Гюндоган, 1:1 – 63, пенальти Салах, 1:2 – 73 Гюндоган, 1:3 – 76 Стерлинг, 1:4 – 83 Фоден.
ЛиверпульАлиссон, Фабиньо, Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 85), Джонс (Милнер, 68), Тиаго Алькантара (Шакири, 68), Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Фирмино.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Родри, Марез (Габриэл Жезус, 72), Бернарду Силва.
Предупреждения:
Тиаго Алькантара (3), Рубен Диаш (62), Фабиньо (70).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья