«Ман Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» (4:1) и одержал 14-ю победу подряд

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома крупно уступил «Манчестер Сити» (1:4).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Пепа Гвардиолы одержала 14-ю победу подряд во всех турнирах.
Два гола «горожане» забили после ошибок вратаря «Ливерпуля» Алиссона.
«Манчестер Сити» возглавляет турнирной таблицу АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Юнайтед» и имея при этом игру в запасе.
- Дата проведения
- 7 февраля, 19.30, «Энфилд»
- Голы:
- 0:1 – 49 Гюндоган, 1:1 – 63, пенальти Салах, 1:2 – 73 Гюндоган, 1:3 – 76 Стерлинг, 1:4 – 83 Фоден.
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Ливерпуль –
Алиссон, Фабиньо, Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 85), Джонс (Милнер, 68), Тиаго Алькантара (Шакири, 68), Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Фирмино.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Родри, Марез (Габриэл Жезус, 72), Бернарду Силва.
- Предупреждения:
- Тиаго Алькантара (3), Рубен Диаш (62), Фабиньо (70).