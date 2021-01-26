«Ман Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» (4:1) и одержал 14-ю победу подряд

В 23-м туре английской Премьер-лиги дома крупно уступил (1:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Пепа Гвардиолы одержала 14-ю победу подряд во всех турнирах.

Два гола «горожане» забили после ошибок вратаря «Ливерпуля» Алиссона.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирной таблицу АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Юнайтед» и имея при этом игру в запасе.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги