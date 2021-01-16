Моуринью устал от Бэйла. Валлиец вернется в «Реал» летом, вероятно (As)

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Полузащитнику «Реала» Гарету Бэйлу, выступающему за «Тоттенхэм» на правах аренды, пока не удается ярко проявить себя в Англии.

По информации As, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью устал от валлийца.

На это указывает и малое количество игрового времени, которое получает футболист. Например, в проигранном матче с «Челси» (0:1) Бэйл остался единственным атакующим игроком команды, который не вышел на поле. Более того, за несколько минут до завершения матча хавбек прекратил разминку и сидел на скамейке.

Скорее всего, «Тоттенхэм» не станет выкупать Бэйла или продлевать его аренду. Вероятно, футболист вернется в «Реал» летом 2021 года. Напомним, что срок его действующего контракта с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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