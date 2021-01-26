ЦСКА согласовал трансфер Рондона. Бохинен тоже пройдет медосмотр для перехода

ЦСКА согласовал условия перехода экс-форварда «Зенита» и «Рубина» Саломона Рондона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
31-летний венесуэлец в ближайшее время пройдет медосмотр. Если обследование пройдет успешно, игрок подпишет контракт.
Норвежец Эмиль Бохинен тоже в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в ЦСКА.
Рондон выступает за китайский «Далянь». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Рондон также известен по выступлениям за «Вест Бромвич», «Ньюкасл», «Малагу» и «Лас-Пальмас». Его статистику можно найти здесь.