«Челси» одержал третью победу подряд. При Тухеле команда набрала 10 очков в 4 матчах

Теги Челси Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Sports.ru Томас Тухель Футбол

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде победил  «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонский клуб одержал третью победу подряд. Всего же «синие» после назначения Томаса Тухеля главным тренером набрали 10 очков в 4 матчах.

Шеффилд Юнайтед – Челси 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
7 февраля, 22.15, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 43 Маунт, 1:1 – 54, автогол Рюдигер, 1:2 – 58, пенальти Жоржиньо.
Шеффилд ЮнайтедРэмсдейл, Богл, Башем, Брайан (Шарп, 68), Лоу, Норвуд (Брюстер, 86), Ландстрем, Берк (Макголдрик, 62), Флек, Иган, Макберни.
ЧелсиМенди, Чилуэлл (Алонсо, 62), Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Кристенсен, Вернер (Канте, 75), Жиру (Хадсон-Одои, 62).
Предупреждение:
Башем (17).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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