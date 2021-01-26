«Челси» одержал третью победу подряд. При Тухеле команда набрала 10 очков в 4 матчах

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде победил «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Лондонский клуб одержал третью победу подряд. Всего же «синие» после назначения Томаса Тухеля главным тренером набрали 10 очков в 4 матчах.
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.15, «Брэмелл Лэйн»
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Шеффилд Юнайтед –
Рэмсдейл, Богл, Башем, Брайан (Шарп, 68), Лоу, Норвуд (Брюстер, 86), Ландстрем, Берк (Макголдрик, 62), Флек, Иган, Макберни.
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Челси –
Менди, Чилуэлл (Алонсо, 62), Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Кристенсен, Вернер (Канте, 75), Жиру (Хадсон-Одои, 62).
- Предупреждение:
- Башем (17).