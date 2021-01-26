«Челси» одержал третью победу подряд. При Тухеле команда набрала 10 очков в 4 матчах

В 23-м туре английской Премьер-лиги на выезде победил (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонский клуб одержал третью победу подряд. Всего же «синие» после назначения Томаса Тухеля главным тренером набрали 10 очков в 4 матчах.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги