Клопп об 1:4 с «Ман Сити»: «Мне понравился футбол «Ливерпуля». Алиссон допустил две серьезные ошибки»

Главный тренер высказался после поражения от «Манчестер Сити» (1:4).

Об игре

«Я увидел действительно хорошую игру и серьезные ошибки. Если допускаешь такие ошибки, вероятно, ты пропустишь. Думаю, легко согласиться с тем, что в первом тайме была действительно хорошая игра, оба соперника старались создать проблемы друг другу, мне многое понравилось.

Во втором тайме изменил систему игры, а мы недостаточно перемещались в центре поля. После нашего гола игра могла пойти по-другому, но допустил две серьезные ошибки, пропустил два гола, а затем был гениальный момент Фодена.

Наша уверенность после этого могла бы пострадать, но сегодня я увидел очень уверенную в себе команду, если честно. Мне понравился футбол, в который мы играли. Очень трудно объяснить, почему мы проиграли 1:4. Многое из сегодняшнего матча я хочу видеть в следующих играх, 100%».

Об ошибках Алиссона

«В тех моментах не было такого уж давления. Можно было просто выбить мяч на трибуны, мы же просто отдали его. Если не считать этого, то матч закончился со счетом 1:1. Наша игра была достаточно хороша хотя бы для ничьей, вот и все.

Нам нужно просто идти дальше, что мы и сделаем. Не лучший момент в нашей жизни, мы должны продолжать бороться, но мы также должны играть», – сказал Клопп.

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