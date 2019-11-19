Супербоул-2021: «Тампа-Бэй» сыграет с «Канзас-Сити»

Ночью 8 февраля определится чемпион НФЛ. В Супербоуле сыграют «Тампа-Бэй» и .

«Канзас-Сити» дважды выигрывал Супербоул – в 1969-м и в прошлом 2020-м.

побеждала в Супербоуле только однажды – в 2002-м. Сейчас за команду выступает шестикратный обладатель Супербоула Том Брэди. Всего он участвовал в девяти финальных матчах и примет участие в десятом.

Посмотреть матч в России можно бесплатно.

Национальная футбольная лига

Супербоул

8 февраля

Тампа, США

Тампа-Бэй – Канзас-Сити – 2.30





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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