«Милан» разгромил «Кротоне» (4:0). Ибрагимович и Ребич сделали по дублю

В 21-м туре итальянской Серии А «Милан» разгромил «Кротоне» (4:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Златан Ибрагимович в этой игре сделал дубль, забив 500-й и 501-й голы в клубной карьере. Также два гола забил Анте Ребич.
В турнирной таблице «россонери» по-прежнему лидируют, опережая «Интер» на два очка. У «Ювентуса» на семь очков меньше при игре в запасе.
- Дата проведения
- 7 февраля, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 30 Ибрагимович, 2:0 – 64 Ибрагимович, 3:0 – 69 Ребич, 4:0 – 70 Ребич.
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Томори, Салемакерс (Кастильехо, 46), Кессиэ (Крунич, 86), Мейте, Ребич (Хеуге, 77), Ибрагимович (Манджукич, 77), Рафаэл Леау (Чалханоглу, 62).
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Кротоне –
Кордац, Рисполи, Големич, Джиджи, Педру Перейра, Бенали (Эдуардо Энрике, 72), Вулич (Петриччоне, 78), Унас (Ривьер, 63), Дзанеллато, Луперто, Ди Кармине (Нванкво, 78).
- Предупреждения:
- Салемакерс (36), Рисполи (73), Романьоли (81), Калабрия (86).