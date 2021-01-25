«Милан» разгромил «Кротоне» (4:0). Ибрагимович и Ребич сделали по дублю

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Sports.ru Кротоне Анте Ребич Футбол

В 21-м туре итальянской Серии А «Милан» разгромил «Кротоне» (4:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Златан Ибрагимович в этой игре сделал дубль, забив 500-й и 501-й голы в клубной карьере. Также два гола забил Анте Ребич.

В турнирной таблице «россонери» по-прежнему лидируют, опережая «Интер» на два очка. У «Ювентуса» на семь очков меньше при игре в запасе.

Милан – Кротоне 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
7 февраля, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Ибрагимович, 2:0 – 64 Ибрагимович, 3:0 – 69 Ребич, 4:0 – 70 Ребич.
МиланДоннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Томори, Салемакерс (Кастильехо, 46), Кессиэ (Крунич, 86), Мейте, Ребич (Хеуге, 77), Ибрагимович (Манджукич, 77), Рафаэл Леау (Чалханоглу, 62).
КротонеКордац, Рисполи, Големич, Джиджи, Педру Перейра, Бенали (Эдуардо Энрике, 72), Вулич (Петриччоне, 78), Унас (Ривьер, 63), Дзанеллато, Луперто, Ди Кармине (Нванкво, 78).
Предупреждения:
Салемакерс (36), Рисполи (73), Романьоли (81), Калабрия (86).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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