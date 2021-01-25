«Милан» разгромил «Кротоне» (4:0). Ибрагимович и Ребич сделали по дублю

В 21-м туре итальянской Серии А разгромил (4:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Златан Ибрагимович в этой игре сделал дубль, забив 500-й и 501-й голы в клубной карьере. Также два гола забил Анте Ребич.

В турнирной таблице «россонери» по-прежнему лидируют, опережая «Интер» на два очка. У «Ювентуса» на семь очков меньше при игре в запасе.

Таблица Серии А

Статистика Серии А