«Барселона» вырвала победу над «Бетисом» на 87-й минуте (3:2) благодаря дебютному голу Тринкау

Теги Барселона Бетис Лионель Месси Ла Лига Sports.ru Франсишку Тринкау Футбол

В 22-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» обыграла на выезде «Бетис» (3:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный мяч забил на 87-й минуте полузащитник Франсишку Тринкау, для которого этот гол стал первым за каталонский клуб. 

Бетис – Барселона 2:3 (1:0, 1:3)
Дата проведения
7 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Иглесиас, 1:1 – 59 Месси, 1:2 – 68, автогол Руис, 2:2 – 75 Руис, 2:3 – 87 Тринкау.
БетисРоблес, Эмерсон, Морено, Манди, Руис, Фекир (Каналес, 83), Акуоку (Родригес, 75), Руибаль (Родри, 65), Гуардадо, Хуанми (Тельо, 75), Иглесиас (Морон, 82).
Барселонатер Стеген, Араухо (де Йонг, 11), Лангле, Мингеса, Альба, Пуч (Месси, 57), Бускетс (Умтити, 78), Пьянич (Тринкау, 57), Дембеле, Гризманн, Брэйтуэйт (Педри, 46).
Предупреждения:
де Йонг (47), Дембеле (64), Бускетс (74), Руис (77).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья