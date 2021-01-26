«Барселона» вырвала победу над «Бетисом» на 87-й минуте (3:2) благодаря дебютному голу Тринкау

В 22-м туре испанской Ла Лиги обыграла на выезде (3:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный мяч забил на 87-й минуте полузащитник Франсишку Тринкау, для которого этот гол стал первым за каталонский клуб.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги