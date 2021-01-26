«Барселона» вырвала победу над «Бетисом» на 87-й минуте (3:2) благодаря дебютному голу Тринкау

В 22-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» обыграла на выезде «Бетис» (3:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победный мяч забил на 87-й минуте полузащитник Франсишку Тринкау, для которого этот гол стал первым за каталонский клуб.
- Дата проведения
- 7 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Бетис –
Роблес, Эмерсон, Морено, Манди, Руис, Фекир (Каналес, 83), Акуоку (Родригес, 75), Руибаль (Родри, 65), Гуардадо, Хуанми (Тельо, 75), Иглесиас (Морон, 82).
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Барселона –
тер Стеген, Араухо (де Йонг, 11), Лангле, Мингеса, Альба, Пуч (Месси, 57), Бускетс (Умтити, 78), Пьянич (Тринкау, 57), Дембеле, Гризманн, Брэйтуэйт (Педри, 46).