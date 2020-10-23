Генич о жалобе «Спартака» на шутку про Тедеско: «Первое место прилично давит. Футбольный мир сошел с ума»

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о реакции «Спартака» на шутку Дениса Казанского о главном тренере Доменико Тедеско.

«🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Первое место прилично давит на «Спартак». Направить жалобу из-за ШУТКИ! Футбольный мир сошел с ума», – написал Генич в твиттере.

В эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» в рубрике «Лига плохих футбольных шуток» Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».

счел эту шутку оскорбительной и направит письмо в адрес руководства «Матч ТВ» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга.

Шутка, предположительно, подразумевала аналогию между перемещениями тренера московской команды по технической зоне и поведением петуха – известны случаи, когда домашние птицы из семейства курообразных некоторое время продолжали двигательную активность, лишившись головы.