У «МЮ» при Амориме 14 побед и 19 поражений в 44 матчах АПЛ

«МЮ» не выиграл 30 из 44 матчей АПЛ при Амориме.

«Манчестер Юнайтед » при Рубене Амориме набрал в АПЛ 53 очка в 44 матчах.

Сегодня манкунианцы уступили «Астон Вилле » (1:2) в 17-м туре.

Под руководством португальского специалиста «МЮ» выиграл 14 из 44 матчей в чемпионате, потерпел 19 поражений и 11 раз сыграл вничью. Общий счет – 63:70.