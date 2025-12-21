У «МЮ» при Амориме 14 побед и 19 поражений в 44 матчах АПЛ
«МЮ» не выиграл 30 из 44 матчей АПЛ при Амориме.
«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме набрал в АПЛ 53 очка в 44 матчах.
Сегодня манкунианцы уступили «Астон Вилле» (1:2) в 17-м туре.
Под руководством португальского специалиста «МЮ» выиграл 14 из 44 матчей в чемпионате, потерпел 19 поражений и 11 раз сыграл вничью. Общий счет – 63:70.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
