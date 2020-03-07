Евролига. «Химки» против «Црвены Звезды», «Баскония» сыграет с «Барселоной»

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В пятницу, 30 октября, проходят три матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Подмосковные «Химки» стараются прервать серию из 5 поражений во встрече с сербской «Црвеной Звездой».

Греческий «Олимпиакос» примет турецкий «Анадолу Эфес», в матче испанских команд «Баскония» сыграет с «Барселоной».

Евролига

Регулярный чемпионат

6-й тур

Химки Россия  –  Црвена Звезда MTS Сербия 19:22 (2 четверть)
Дата проведения
30 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Жеребко (6), Монро (5), Тимма (3), Швед (2), Карасев (2).
Црвена Звезда MTS
Лойд (5), Лазич (3), Холл (2), О’Брайант (1), Кузмич (0).

Олимпиакос Греция  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
30 октября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

ТД Системс Баскония Испания  –  Барселона Испания
Дата проведения
30 октября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Жальгирис Литва – 5-1, Барселона Испания – 4-1, Бавария Германия – 4-2, Милан Италия – 3-1, Валенсия Испания – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, ЦСКА Россия – 3-3, Фенербахче Турция – 3-3, Зенит Россия – 2-0, Баскония Испания – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Маккаби Израиль – 2-4, Реал Испания – 2-4, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Альба Германия – 1-3, Виллербан Франция – 0-3, Химки Россия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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