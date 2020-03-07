Евролига. «Химки» против «Црвены Звезды», «Баскония» сыграет с «Барселоной»

В пятницу, 30 октября, проходят три матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Подмосковные «Химки» стараются прервать серию из 5 поражений во встрече с сербской «Црвеной Звездой».

Греческий «Олимпиакос» примет турецкий «Анадолу Эфес», в матче испанских команд «Баскония» сыграет с «Барселоной».

Регулярный чемпионат

6-й тур

Положение команд: Жальгирис Литва – 5-1, Барселона Испания – 4-1, Бавария Германия – 4-2, Милан Италия – 3-1, Валенсия Испания – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, ЦСКА Россия – 3-3, Фенербахче Турция – 3-3, Зенит Россия – 2-0, Баскония Испания – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Маккаби Израиль – 2-4, Реал Испания – 2-4, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Альба Германия – 1-3, Виллербан Франция – 0-3, Химки Россия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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