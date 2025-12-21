Тренер «Вильярреала» недоволен судейством в игре с «Барсой».

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал судейские решения в игре с «Барселоной» в 17-м туре Ла Лиги (0:2).

На 39-й минуте за фол на Ламине Ямале красную карточку получил хавбек хозяев Ренату Вейга.

На 67-й голкипер гостей Жоан Гарсия пытался выбить мяч с рук из штрафной, но не смог из-за мешавшего ему Рафы Марина . Гарсия выронил мяч из рук и начал бороться за него с игроком «Вильярреала », который упал в штрафной «Барсы». Встречу судил Хавьер Альберола Рохас.

«Думаю, все с этим согласятся. Мы увидели великолепный, мощный «Вильярреал». У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Я не понимаю, в чем разница между эпизодом с пенальти и моментом с Жоаном [Гарсией], который помешал нашему игроку добраться до мяча.

Команда продолжала следовать плану: у них было владение, но без опасных подходов, им было очень некомфортно. Наши моменты были куда более опасными.

Считаю, что лучшим игроком «Барселоны» сегодня был вратарь. Я смотрю эпизод с Жоаном Гарсией – по-моему, это пенальти. Я уважаю любое другое мнение.

Это та ситуация, которая в течение сезона иногда случается: соперник почти не подходит к воротам, но забивает. Мы не должны переставать верить. Я знал, что команда будет выглядеть хорошо. Она не утратила ни качества игры, ни соревновательного духа. Я могу только поздравить своих игроков. Даже вдесятером мы боролись и создавали моменты. Чего еще можно желать?

Мы допустили ошибку, которой можно было избежать, – удаление, которое сильно повлияло на матч. Я говорил арбитру: если он сначала показывает желтую, а затем его вызывает ВАР для красной – хорошо. Но когда сразу дают красную, я не понимаю, почему не происходит обратного.

Для меня это не удаление. Контакт жесткий. Хотя с другого ракурса у меня появляются сомнения. Вчера я видел подкат на большей высоте. Этот был по земле. Я считаю, что он несерьезный: нет выкручивания голеностопа. Если арбитр видит серьезность… При той игре, что мы показывали, команда играла очень хорошо в течение 38 минут. И оставлять ее вдесятером в такой момент…

Арбитр сказал мне, что для него все было абсолютно ясно», – сказал Марселино.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Футбол 2»