У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»
Харри Кейн забил 35-й гол в сезоне.
Форвард «Баварии» Харри Кейн забил 35-й гол в сезоне за клуб и сборную.
Англичанин отличился на 2-й добавленной ко второму тайму минуте матча с «Хайденхаймом» в 15-м туре Бундеслиги (4:0).
В 30 матчах текущего сезона на счету Кейна 35 голов. 30 мячей Харри забил в составе «Баварии», еще 5 – за сборную Англии.
Подробная статистика 32-летнего форварда доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
