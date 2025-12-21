У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»

Харри Кейн забил 35-й гол в сезоне.

Форвард «Баварии» Харри Кейн забил 35-й гол в сезоне за клуб и сборную.

Англичанин отличился на 2-й добавленной ко второму тайму минуте матча с «Хайденхаймом » в 15-м туре Бундеслиги (4:0).

В 30 матчах текущего сезона на счету Кейна 35 голов. 30 мячей Харри забил в составе «Баварии», еще 5 – за сборную Англии .

Подробная статистика 32-летнего форварда доступна здесь .