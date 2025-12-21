«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 17-го тура. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» и «Ливерпуль» – на 10, «МЮ» – на 13

«МЮ» на 13 очков отстал от «Арсенала» в таблице АПЛ.

Отставание «Манчестер Юнайтед » от лидирующего в таблице АПЛ «Арсенала » увеличилось до 13 очков после 17-го тура.

Команда под руководством Рубена Аморима уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2 и опустилась на 7-е место, набрав 26 очков.

«Арсенал» набрал 39 очков и идет первым, занимая первую строчку. «Манчестер Сити » отстает от «канониров» на 2 очка, «Астон Вилла » – на 3.

Следом в таблице располагаются «Челси» и «Ливерпуль», набравшие по 29 очков. Шестым идет «Сандерленд» с 27 очками.