  «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 17-го тура. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» и «Ливерпуль» – на 10, «МЮ» – на 13
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 17-го тура. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» и «Ливерпуль» – на 10, «МЮ» – на 13

«МЮ» на 13 очков отстал от «Арсенала» в таблице АПЛ.

Отставание «Манчестер Юнайтед» от лидирующего в таблице АПЛ «Арсенала» увеличилось до 13 очков после 17-го тура.

Команда под руководством Рубена Аморима уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2 и опустилась на 7-е место, набрав 26 очков.

«Арсенал» набрал 39 очков и идет первым, занимая первую строчку. «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3.

Следом в таблице располагаются «Челси» и «Ливерпуль», набравшие по 29 очков. Шестым идет «Сандерленд» с 27 очками.

«МЮ» выиграл 2 из 8 последних матчей и на 13 очков отстает от лидирующего в АПЛ «Арсенала»
13 минут назад
«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд впервые с 1914 года. Дальше – выезды к «Челси» и «Арсеналу»
22 минуты назад
«Астон Вилла» обыграла «МЮ» – 2:1. Роджерс сделал дубль, Кунья тоже забил
28 минут назад
У «МЮ» при Амориме 14 побед и 19 поражений в 44 матчах АПЛ
28 минут назад
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле»
28 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
29 минут назад
Тренер «Вильярреала» Марселино о судействе матча с «Барсой»: «Фол Вейги – не красная, контакт несерьезный. Эпизод с Гарсией – то пенальти, он помешал нашему игроку добраться до мяча»
32 минуты назадФото
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хайденхайм», «Майнц» и «Санкт-Паули» не забили
33 минуты назад
У Шешко нет голов в 8 матчах подряд за «МЮ» и Словению. Форвард, купленный за 76,5+8,5 млн евро, не забивает с начала октября
36 минут назад
Флик про 2:0 с «Вильярреалом»: «Барселона» подустала, но менталитет и характер невероятны. Завершить год таким образом – фантастика»
56 минут назад
Мор о главном событии российского футбола в 2025-м: «Четыре пенальти, отбитые Сафоновым – и не только за год, а за последние пять лет. Весь мир следил, Матвей у всех на устах»
5 минут назад
«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья. Отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге – 9 очков
18 минут назад
У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»
24 минуты назад
«Бавария» разгромила «Хайденхайм» на выезде – 4:0! Станишич, Олисе, Диас и Кейн забили
30 минут назад
Пономарев о Дивееве: «В Европе ему делать нечего, будет проигрывать все единоборства. Скорости нет, внизу плохо отбирает мячи. Вот Чалов дернулся – и уже в аренду сдают, это позор какой-то»
41 минуту назад
Гусев о «Золотом мяче»: «Обидная премия для защитников и особенно вратарей – там правят нападающие. Хорошо, что есть отдельная премия имени Яшина»
47 минут назад
У Куньи 2+1 в трех последних матчах за «МЮ». До этого было 1+1 в 12 играх
сегодня, 17:55
Ямаль с голом и 9.0 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Вильярреал» – «Барселона», у Рафиньи – 8.7. Удаленный Вейга оценен ниже всех – 5.6
сегодня, 17:53
Кунде заменили из-за травмы во 2-м тайме матча с «Вильярреалом». Защитник «Барсы» почувствовал боль в задней поверхности бедра
сегодня, 17:39
Головин привез пенальти, но «Монако» прошел дальше в Кубке Франции. Вот как ошибся Александр
сегодня, 17:13ВидеоСпортс"