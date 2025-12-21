«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 17-го тура. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» и «Ливерпуль» – на 10, «МЮ» – на 13
«МЮ» на 13 очков отстал от «Арсенала» в таблице АПЛ.
Отставание «Манчестер Юнайтед» от лидирующего в таблице АПЛ «Арсенала» увеличилось до 13 очков после 17-го тура.
Команда под руководством Рубена Аморима уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2 и опустилась на 7-е место, набрав 26 очков.
«Арсенал» набрал 39 очков и идет первым, занимая первую строчку. «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3.
Следом в таблице располагаются «Челси» и «Ливерпуль», набравшие по 29 очков. Шестым идет «Сандерленд» с 27 очками.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
