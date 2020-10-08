Илья Авербух: «Мы предлагали Медведевой вести «Ледниковый период» в этом сезоне, но она выбрала спортивную карьеру»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Ледниковый период Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух сообщил, что Евгения Медведева могла стать ведущей «Ледникового периода» в этом сезоне.

Сейчас шоу ведут Алина Загитова и Алексей Ягудин.

«Мы действительно давно предлагали Жене участие, и для нее всегда открыты двери проекта. Она блестяще справлялась с ролью ведущей «Ледниковый период. Дети», который получил премию ТЭФИ. Но Женя сказала, что она в этом сезоне сфокусируется на спортивной карьере. Конечно, сложно совмещать то и другое.

Мы с большим уважением относимся к ее решению. Думаю, будут еще не раз телевизионные проекты, в которых Женя вместе со мной примет участие. Много разных событий уже произошло у Жени: она вернулась к Этери Тутберидзе, потом случилась травма, из-за которой она вынуждена пропустить турнир.

Желаю Жене поскорее восстановиться и выйти на соревнования. А когда она решит идти другой дорогой, мы всегда будем рады вместе сотрудничать», – рассказал Авербух в эфире «Говорит Москва».

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Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой

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