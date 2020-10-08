Илья Авербух: «Мы предлагали Медведевой вести «Ледниковый период» в этом сезоне, но она выбрала спортивную карьеру»

Хореограф Илья Авербух сообщил, что могла стать ведущей «Ледникового периода» в этом сезоне.

Сейчас шоу ведут Алина Загитова и Алексей Ягудин.

«Мы действительно давно предлагали Жене участие, и для нее всегда открыты двери проекта. Она блестяще справлялась с ролью ведущей период. Дети», который получил премию ТЭФИ. Но Женя сказала, что она в этом сезоне сфокусируется на спортивной карьере. Конечно, сложно совмещать то и другое.

Мы с большим уважением относимся к ее решению. Думаю, будут еще не раз телевизионные проекты, в которых Женя вместе со мной примет участие. Много разных событий уже произошло у Жени: она вернулась к Этери Тутберидзе, потом случилась травма, из-за которой она вынуждена пропустить турнир.

Желаю Жене поскорее восстановиться и выйти на соревнования. А когда она решит идти другой дорогой, мы всегда будем рады вместе сотрудничать», – рассказал Авербух в эфире «Говорит Москва».

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Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой