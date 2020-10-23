«Спартак» счел оскорбительной шутку Казанского о Тедеско, бегающем с отрубленной головой. Клуб обратится к руководству «Матч ТВ» 

остался недоволен шуткой про тренера от комментатора Дениса Казанского, озвученной им в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

В рубрике «Лига плохих футбольных шуток» Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу», в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга.

Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», – приводит слова директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова журналист Василий Конов.

Казанский, предположительно, сравнивал перемещения тренера московской команды по технической зоне с поведением петуха – известны случаи, когда домашние птицы из семейства курообразных некоторое время продолжали двигательную активность, лишившись головы.

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