«Спартак» счел оскорбительной шутку Казанского о Тедеско, бегающем с отрубленной головой. Клуб обратится к руководству «Матч ТВ» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Василий Конов Денис Казанский Зелимхан Бакаев Матч ТВ Доменико Тедеско Антон Фетисов Футбол

«Спартак» остался недоволен шуткой про тренера Доменико Тедеско от комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского, озвученной им в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

В рубрике «Лига плохих футбольных шуток» Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу», в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга.

Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», – приводит слова директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова журналист Василий Конов.

Казанский, предположительно, сравнивал перемещения тренера московской команды по технической зоне с поведением петуха – известны случаи, когда домашние птицы из семейства курообразных некоторое время продолжали двигательную активность, лишившись головы.

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