ЭСК РФС: гол «Спартака» «Краснодару» засчитан ошибочно, Понсе толкал Чернова

ЭСК РФС дал развернутый комментарий о спорных моментах матча РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3).
«1. Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 12-й минуте матча.
Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Эсекиэль Понсе совершил толчок защитника команды соперника [Евгения Чернова] рукой перед тем как забить гол. Данное действие непосредственно привело к потере последним баланса, падению и утрате возможности совершать активные оборонительные действия, несмотря на изначально более выгодную позицию на поле.
Как следствие, именно в результате нарушения правил игры нападающим стала возможной сама голевая ситуация, и такой гол должен быть отменен.
2. Судья ошибочно зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока «Краснодара» Александра Мартыновича в эпизоде на 65-й минуте.
Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что между игроками имел место обычный игровой контакт с обоюдным использованием рук в борьбе за позицию на футбольном поле при пробитии штрафного удара», – говорится в сообщении ЭСК.
Матч обслуживал судья Владислав Безбородов, за ВАР отвечал Кирилл Левников.
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