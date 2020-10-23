ЭСК РФС: гол «Спартака» «Краснодару» засчитан ошибочно, Понсе толкал Чернова

ЭСК РФС дал развернутый комментарий о спорных моментах матча между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3).

«1. Судья ошибочно засчитал гол в ворота на 12-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» совершил толчок защитника команды соперника [ ] рукой перед тем как забить гол. Данное действие непосредственно привело к потере последним баланса, падению и утрате возможности совершать активные оборонительные действия, несмотря на изначально более выгодную позицию на поле.

Как следствие, именно в результате нарушения правил игры нападающим стала возможной сама голевая ситуация, и такой гол должен быть отменен.

2. Судья ошибочно зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока «Краснодара» в эпизоде на 65-й минуте.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что между игроками имел место обычный игровой контакт с обоюдным использованием рук в борьбе за позицию на футбольном поле при пробитии штрафного удара», – говорится в сообщении ЭСК.

Матч обслуживал судья Владислав Безбородов, за ВАР отвечал Кирилл Левников.

«Краснодар» яростно наехал на «Спартак» и судей: «Вам победу на блюдечке принесли Безбородов и Левников»