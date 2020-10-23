«Поддерживаю Хабиба. Свобода слова не должна затрагивать чувства верующих». Лахиялов о словах Нурмагомедова про Макрона

Бывший футболист поддержал чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оскорбившего президента Франции Эммануэля Макрона.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», – написал Хабиб в инстаграме.

«Как мусульманин, конечно, я поддерживаю не только Хабиба, а весь мусульманский мир. Нельзя на чувствах верующих играть, и свобода слова не должна затрагивать чувства верующих. Я думаю, что в каждой свободе есть ограничения. Поэтому, думаю, немного стоит уважать чувства верующих людей.

Какой вижу выход из сложившейся ситуации? Они столько дров наломали, что сейчас я не вижу выхода из этой ситуации. Но я думаю, что каждая из сторон должна извиниться и прийти к мирному согласию.

Франция должна немного подумать над своим законодательством по поводу своей свободы слова. У нас же не ущемляют права верующих, ни мусульман, ни других религий. Поэтому надо брать пример с тех стран, где к этому более лояльно относятся, а не так, что если это свобода слова, то все что хочешь можно говорить.

Если это свобода слова, то почему они не разрешают сказать в адрес секс-меньшинств или в адрес геев или лесбиянок. Чуть заденешь их, то это нельзя, толерантность, вы оскорбляете их чувства. А чувства верующих полутора миллиардов оскорбить – это, значит, свобода слова?

Это двойные стандарты, поэтому мусульмане это никогда не примут и будут всегда защищать свои права, религию и своего Пророка», – заявил Лахиялов.

Макрон после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны – орден Почетного легиона.