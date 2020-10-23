Доменико Тедеско: «Искренне болею за клубы из РПЛ в еврокубках. Очки за выступления повышают квоту»

Главный тренер высказался о выступлениях российских команд в еврокубках.

«Локомотив» до конца сохранял возможность сравнять счет, клуб хорошо подготовился. Мы стараемся смотреть все матчи российских клубов в Лиге чемпионов и .

К сожалению, я до сих пор не увидел ни одной победы российских команд в еврокубках. У ЦСКА было много шансов забить. Конечно, «Челси» и «Боруссия» играют лучше, но еще ничего не окончено, есть шансы, что российские клубы выйдут в плей-офф.

Искренне болею за команды из России, ведь это нужно для российского футбола, для . Очки за выступления повышают нашу квоту в еврокубках», – сказал Тедеско.

ЦСКА 25 раз ударил по воротам «Динамо» Загреб, но сыграл 0:0. В еврокубках что-то совсем тоскливо (8 матчей – 0 побед)