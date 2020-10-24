Ксения Собчак об оскорблениях Хабиба в адрес Макрона: «Кто-то может счесть это сигналом к насилию»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
«Человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает мысли вот таким способом. Грустно.
А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность?» – сказала Собчак.
Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция – Sports.ru) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».
Ранее Собчак назвала Макрона своим героем.
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