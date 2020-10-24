Ксения Собчак об оскорблениях Хабиба в адрес Макрона: «Кто-то может счесть это сигналом к насилию»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления чемпиона в легком весе в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

«Человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает мысли вот таким способом. Грустно.

А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность?» – сказала Собчак.

Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция – Sports.ru) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».

Ранее Собчак назвала Макрона своим героем.

Хабиб о президенте Франции Макроне: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»

Магомед Исмаилов – Ксении Собчак: «Ты грязное тупое животное. Словно цветочек – произросла из кучи говна. А Макрон – исламофоб»