«Альфа Ромео» продлила контракты с Райкконеном и Джовинацци на сезон-2021

Команда «Альфа Ромео» объявила о продлении контрактов с и на сезон-2021.

«Буду и дальше выступать в 2021 году. Рад продолжить сотрудничество с

Для меня не просто команда. Это словно вторая семья. Здесь уникальная атмосфера, которая придает мне дополнительную мотивацию выступать в «Ф-1» и готовиться к своему 19-му сезону.

Если бы я не верил в этот проект, то не стал бы здесь выступать. Уверен, вместе мы сможем добиться поставленных целей», – сказал Райкконен.

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