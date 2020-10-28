«Альфа Ромео» продлила контракты с Райкконеном и Джовинацци на сезон-2021

Команда «Альфа Ромео» объявила о продлении контрактов с Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци на сезон-2021.
«Буду и дальше выступать в 2021 году. Рад продолжить сотрудничество с «Альфа Ромео»
Для меня не просто команда. Это словно вторая семья. Здесь уникальная атмосфера, которая придает мне дополнительную мотивацию выступать в «Ф-1» и готовиться к своему 19-му сезону.
Если бы я не верил в этот проект, то не стал бы здесь выступать. Уверен, вместе мы сможем добиться поставленных целей», – сказал Райкконен.
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