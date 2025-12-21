Мор о главном событии российского футбола в 2025-м: «Четыре пенальти, отбитые Сафоновым – и не только за год, а за последние пять лет. Весь мир следил, Матвей у всех на устах»
Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор назвал главное событие российского футбола в 2025 году.
«Главное событие нашего футбола в 2025 году? Четыре пенальти, отбитые Сафоновым. Мне кажется, это главное событие не только за год, а за последние пять лет. Весь мир следил, Сафонов у всех на устах.
Матвей помог «ПСЖ» выиграть престижный кубок – все об этом говорят. Это главное событие», – сказал Мор.
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального клуба против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42129 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
