Мор о главном событии российского футбола в 2025-м: «Четыре пенальти, отбитые Сафоновым – и не только за год, а за последние пять лет. Весь мир следил, Матвей у всех на устах»

Мор о главном событии российского футбола в 2025-м: четыре пенальти Сафонова.

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор назвал главное событие российского футбола в 2025 году.

«Главное событие нашего футбола в 2025 году? Четыре пенальти, отбитые Сафоновым. Мне кажется, это главное событие не только за год, а за последние пять лет. Весь мир следил, Сафонов у всех на устах.

Матвей помог «ПСЖ» выиграть престижный кубок – все об этом говорят. Это главное событие», – сказал Мор.

Голкипер «ПСЖ » Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального клуба против «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти).