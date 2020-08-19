Озил о событиях в Ницце: «Терроризму нет места в Исламе»

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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил высказался по поводу трагических событий во Франции.

«Терроризму нет места в Исламе ❌❌❌», – написал Озил в твиттере.

Вчера утром на прихожан церкви в Ницце было совершено нападение. Убито 3 человека, одна из них, пожилая женщина, была найдена у купели со святой водой, практически обезглавленная.

Преступник по имени Браим говорил с полицейскими на арабском языке. На данный момент мотивы преступления неизвестны.

Также сообщалось о нападении с ножом на полицию в Авиньоне. В свою очередь в Лионе афганский мигрант собирался совершить теракт, однако полиция задержала преступника.

Предполагается, что нападения мусульман участились после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона об ужесточении борьбы с исламским сепаратизмом.

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