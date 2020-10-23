Казанский о шутке про Тедеско: «Сразу понял, что это ужас-ужас. Когда читаем шутки, видим их впервые зачастую»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о своей шутке касательно главного тренера .

В эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» в рубрике «Лига плохих футбольных шуток» Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».

– Денис, в серьезную передрягу ты попал. О чем подумал, когда произносил шутку про отсечение головы тренера «Спартака» Тедеско?

– Что это самая катастрофически плохая шутка, которая только может быть. Но рубрика называется «Лига плохих футбольных шуток», это уже устоявшийся жанр, не только в спортивном сегменте.

У нас и раньше встречались шутки подобного характера. И, конечно, с какими-то из них я лично не согласен и не принимаю. Но есть формат – мы зачитываем и все. Причем когда читаем, видим зачастую их впервые. Сразу понял, что это ужас-ужас.

– Но это же не прямой эфир – когда отсматривали выпуск разве нигде не кольнуло, что потом за это может сильно прилететь?

– Обычно у нас нет практики вырезать шутки, какими бы жесткими они ни были. Думаю, по моей реакции сразу было понятно, что я воспринимаю конкретно эту – как нечто за гранью добра и зла. Правда, опять же, такое бывает. Это странный юмор, и мне он не свойственен, но все же. И мне приходилось шутить про других.

– Кто пишет эти шутки?

– У нас большая команда. Это коллективное творчество.

– Если бы ты услышал такую же шутку в свой адрес – как бы отреагировал?

– Честно, абсолютно спокойно. У людей разный вкус к юмору, у него есть разные грани. Если бы пошутили так про меня, ничего бы страшного со мной не произошло.

Ну, вот, кстати, уже шутят: «Что было бы, если бы Казанскому отрезали голову? Он бы еще пять минут рассказывал, как хорош «Краснодар» в матче с «Челси»?» Ну ок. Сказал бы тогда человеку – ну окей, раз ты так шутишь, то ок. Вот и все, – ответил комментатор.

Шутка, предположительно, подразумевала аналогию между перемещениями тренера московской команды по технической зоне и поведением петуха – известны случаи, когда домашние птицы из семейства курообразных некоторое время продолжали двигательную активность, лишившись головы.