Взвешивание в Лондоне: Дерек Чисора на 17 кг тяжелее Александра Усика

В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания поединка между экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и .

Вес Чисоры составил 115,6 кг, тогда как Усик оказался на 17 кг легче – 98,4 кг.

Бой Усик – Чисора состоится завтра поздно ночью в Лондоне.

