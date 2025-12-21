Флик про удаление Вейги: «Очевидная красная. На Ямаля охотятся, и ему надо с этим справляться»
Ханс-Дитер Флик доволен игрой «Барселоны» в защите.
Сегодня каталонцы обыграли «Вильярреал» со счетом 2:0 в 17-м туре Ла Лиги.
«Больше всего меня радуют три очка. Жоан Гарсия нас спас и помог сохранить ворота в неприкосновенности.
Сейчас важно то, что мы добились стабильности в обороне. Мы работали над этим на тренировках, посмотрели много видеороликов. Это стало ключевым фактором, думаю. К тому же вернулись ранее травмированные игроки.
Гарсия очень помог нам своими сэйвами, он важный игрок для нас, но вся команда старается обороняться и помогать друг другу. Мы работаем как единое целое», – сказал главный тренер «Барселоны».
Также Флик отметил, что удаление Ренату Вейги за фол на Ламине Ямале было заслуженным: «Для меня это очевидная красная карточка. Они охотятся на Ямаля, и ему нужно с этим справляться».