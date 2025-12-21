  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик про удаление Вейги: «Очевидная красная. На Ямаля охотятся, и ему надо с этим справляться»
5

Флик про удаление Вейги: «Очевидная красная. На Ямаля охотятся, и ему надо с этим справляться»

Флик о Ямале: соперники охотятся на Ламина.

Ханс-Дитер Флик доволен игрой «Барселоны» в защите.

Сегодня каталонцы обыграли «Вильярреал» со счетом 2:0 в 17-м туре Ла Лиги.

«Больше всего меня радуют три очка. Жоан Гарсия нас спас и помог сохранить ворота в неприкосновенности.

Сейчас важно то, что мы добились стабильности в обороне. Мы работали над этим на тренировках, посмотрели много видеороликов. Это стало ключевым фактором, думаю. К тому же вернулись ранее травмированные игроки.

Гарсия очень помог нам своими сэйвами, он важный игрок для нас, но вся команда старается обороняться и помогать друг другу. Мы работаем как единое целое», – сказал главный тренер «Барселоны».

Также Флик отметил, что удаление Ренату Вейги за фол на Ламине Ямале было заслуженным: «Для меня это очевидная красная карточка. Они охотятся на Ямаля, и ему нужно с этим справляться».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42236 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoВильярреал
logoЖоан Гарсия
logoБарселона
logoРенату Вейга
logoЛамин Ямаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Вильярреала» Марселино о судействе матча с «Барсой»: «Фол Вейги – не красная, контакт несерьезный. Эпизод с Гарсией – то пенальти, он помешал нашему игроку добраться до мяча»
44 минуты назадФото
Флик про 2:0 с «Вильярреалом»: «Барселона» подустала, но менталитет и характер невероятны. Завершить год таким образом – фантастика»
сегодня, 17:59
«Барселона» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 19:6 после разгрома от «Челси»
сегодня, 17:13
Главные новости
Андрей Канчельскис: «При первом же предложении из Европы нашим игрокам надо улетать. И не нужно ждать топ-клуб. Мы на 50 лет отстаем по уровню футбола»
5 минут назад
Кубок Африки. Марокко и Коморы играют в матче открытия
7 минут назадLive
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 17-го тура. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» и «Ливерпуль» – на 10, «МЮ» – на 13
18 минут назад
«МЮ» выиграл 2 из 8 последних матчей и на 13 очков отстает от лидирующего в АПЛ «Арсенала»
25 минут назад
«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд впервые с 1914 года. Дальше – выезды к «Челси» и «Арсеналу»
34 минуты назад
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле»
40 минут назад
У «МЮ» при Амориме 14 побед и 19 поражений в 44 матчах АПЛ
40 минут назад
«Астон Вилла» обыграла «МЮ» – 2:1. Роджерс сделал дубль, Кунья тоже забил
40 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
41 минуту назад
Тренер «Вильярреала» Марселино о судействе матча с «Барсой»: «Фол Вейги – не красная, контакт несерьезный. Эпизод с Гарсией – то пенальти, он помешал нашему игроку добраться до мяча»
44 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
8 минут назад
Мор о главном событии российского футбола в 2025-м: «Четыре пенальти, отбитые Сафоновым – и не только за год, а за последние пять лет. Весь мир следил, Матвей у всех на устах»
17 минут назад
«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья. Отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге – 9 очков
30 минут назад
У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»
36 минут назад
«Бавария» разгромила «Хайденхайм» на выезде – 4:0! Станишич, Олисе, Диас и Кейн забили
42 минуты назад
Пономарев о Дивееве: «В Европе ему делать нечего, будет проигрывать все единоборства. Скорости нет, внизу плохо отбирает мячи. Вот Чалов дернулся – и уже в аренду сдают, это позор какой-то»
53 минуты назад
Гусев о «Золотом мяче»: «Обидная премия для защитников и особенно вратарей – там правят нападающие. Хорошо, что есть отдельная премия имени Яшина»
59 минут назад
У Куньи 2+1 в трех последних матчах за «МЮ». До этого было 1+1 в 12 играх
сегодня, 17:55
Ямаль с голом и 9.0 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Вильярреал» – «Барселона», у Рафиньи – 8.7. Удаленный Вейга оценен ниже всех – 5.6
сегодня, 17:53
Кунде заменили из-за травмы во 2-м тайме матча с «Вильярреалом». Защитник «Барсы» почувствовал боль в задней поверхности бедра
сегодня, 17:39