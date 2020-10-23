«Коммент.Шоу» извинилось перед Тедеско: «Шутка могла показаться жестокой в свете трагических событий во Франции»

В инстаграме «Коммент.Шоу» извинились за шутку про главного тренера .

В эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» в рубрике «Лига плохих футбольных шуток» комментатор «Матч ТВ» сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции.

Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», – сказано в заявлении «Коммент.Шоу».

Шутка, предположительно, подразумевала аналогию между перемещениями тренера московской команды по технической зоне и поведением петуха – известны случаи, когда домашние птицы из семейства курообразных некоторое время продолжали двигательную активность, лишившись головы.

16 октября во Франции обезглавили 47-летнего учителя Самюэля Пати, преподававшего в колледже историю и географию. Сообщалось, что причиной убийства, вероятно, стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые педагог показал ученикам 12-14 лет на занятиях по свободе слова.

На этой неделе экстремистской атаке подверглась церковь в Ницце. Одной из жертв стала женщина, которую преступник, как сообщалось, обезглавил прямо в базилике.