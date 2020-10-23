Диего Марадона: «Доверяю Путину. Вакцина от коронавируса будет скоро, я уверен»

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона высказался о ситуации с пандемией коронавируса.

– Пандемия поразила вас очень сильно: ваш шурин умер, ваша сестра Лили пострадала. Плюс вам пришлось соблюдать строгие меры предосторожности. Боитесь коронавируса?

– Это худшее, что могло случиться с нами. Я никогда не видел ничего подобного. По Латинской Америке ударило гораздо сильнее.

Надеюсь, скоро это закончится. Есть люди, у которых сейчас тяжелый период. Многие остались без работы.

Я доверяю [Владимиру] Путину. Уверен, что в кратчайшие сроки будет вакцина, потому что эту ситуацию уже невозможно терпеть, – сказал Марадона.

Напомним, в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.