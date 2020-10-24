Лига Онтарио запретила силовую борьбу. Это мера против коронавируса

Юниорская лига Онтарио (OHL) запретила игрокам проводить силовые приемы в предстоящем сезоне, сообщает Sportsnet.

Министр культурного наследия, спорта и туризма провинции Лиза Маклауд подтвердила это решение. Она отметила, что запрет на целенаправленные физические контакты в матчах – необходимый шаг для предотвращения распространения коронавируса.

Маклауд заявила, что на решение повлияла ситуция в Юниорской лиге Квебека. Этой осенью там было зафиксировано несколько вспышек коронавируса.

Ранее OHL объявила, что планирует начать сокращенный сезон 4 февраля 2021 года.

QMJHL ужесточила наказание за драки – 5+10 минут штрафа, дисквалификация после 3 боев. На этом настаивало правительство Квебека