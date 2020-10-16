Лига чемпионов. «Шахтер» примет «Интер», «Реал» в гостях у «Боруссии» Менхенгладбах, «Аталанта» против «Аякса»

Во втором туре группового этапа примет , сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах на выезде, «Аталанта» будет противостоять .

Лига чемпионов

2-й тур

Группа B

Группа C

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ