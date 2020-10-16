Лига чемпионов. «Шахтер» примет «Интер», «Реал» в гостях у «Боруссии» Менхенгладбах, «Аталанта» против «Аякса»

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Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Интер», «Реал» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах на выезде, «Аталанта» будет противостоять «Аяксу»

Лига чемпионов

2-й тур

Группа B

Шахтер Украина – Интер Италия
Дата проведения
27 октября, 20.55, «НСК Олимпийский»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия М Германия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
27 октября, 23.00, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Порту Португалия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
27 октября, 23.00, «Драгау»
превью матча онлайн статистика

 

Марсель Франция – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
27 октября, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Ливерпуль Англия – Мидтьюлланд Дания
Дата проведения
27 октября, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта Италия – Аякс Нидерланды
Дата проведения
27 октября, 23.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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