Лига чемпионов. «Шахтер» примет «Интер», «Реал» в гостях у «Боруссии» Менхенгладбах, «Аталанта» против «Аякса»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Интер», «Реал» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах на выезде, «Аталанта» будет противостоять «Аяксу».
Лига чемпионов
2-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 27 октября, 20.55, «НСК Олимпийский»
- Дата проведения
- 27 октября, 23.00, «Боруссия-Парк»
Группа C
- Дата проведения
- 27 октября, 23.00, «Драгау»
- Дата проведения
- 27 октября, 23.00, «Оранж Велодром»
Группа D
- Дата проведения
- 27 октября, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 27 октября, 23.00, «Адзурри д′Италия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.