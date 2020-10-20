Избивший судью сотрудник «Ахмата» может избежать наказания (Baza)

Сайд-Хусейн Алханов, сын советника Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова, может избежать наказания за нападение на судью матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» Богдана Головко, информирует Baza.

Сообщается, что Сайд-Хусейн не имеет никакого отношения к молодежке «Ахмата» и является сотрудником взрослой команды. Таким образом, с юридической точки зрения он присутствовал на игре как фанат, а наказывать болельщиков КДК РФС права не имеет.

Утверждается, что запретить Алханову посещать матчи можно лишь через полицию и суд.

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